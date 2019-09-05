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Florin Andone'nin sözleşmesinde sürpriz opsiyon

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Florin Andone'nin sözleşmesinde, geri çağırma opsiyonu olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone’nin sözleşmesinde, sürpriz bir madde bulunduğu ortaya çıktı. Konuyu İngiliz ekibinin teknik direktörü Graham Potter gündeme getirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Deneyimli teknik adam, “Andone’nin, Galatasaray’a kiralanması oyuncuya düzenli oynama fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Bu konuda burada sıkıntı yaşamıştı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı elde edecek. Florin’in iyi bir sezon geçirmesini umut ediyoruz. Ocak ayında geri çağırma opsiyonumuz bulunuyor. Durumunu yakından takip edeceğiz” dedi.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Andone'nin geçici transferi için kulübüyle anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

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