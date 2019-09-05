Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge Birinci Safha Uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak uçuş yapıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi." denildi.
Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında; 2 Türk ve 2 ABD helikopteri ile üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XWn5eBKSz0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 5, 2019
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