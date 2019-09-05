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Marsilya başkanından Luiz Gustavo itirafı

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo ile ilgili süreci anlattı. 

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Luiz Gustavo'nun transfer olmadan önce kendisiyle yarım saat görüştüğünü açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan  Jacques-Henri Eyraud, "Bir oyuncunun hem ayrılmak isteyip hem de geri dönüp bu şekilde veda etmesini çok az kulüpte gördüm. Yarım saat baş başa görüştük. Duygusal bir andı" ifadelerini kullandı. 

Jacques-Henri Eyraud, Gustavo ile gelecekte mutlaka yeniden görüşeceklerine inandığını da sözlerine ekledi. 

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