Marsilya başkanından Luiz Gustavo itirafı

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo ile ilgili süreci anlattı.

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Luiz Gustavo'nun transfer olmadan önce kendisiyle yarım saat görüştüğünü açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Jacques-Henri Eyraud, "Bir oyuncunun hem ayrılmak isteyip hem de geri dönüp bu şekilde veda etmesini çok az kulüpte gördüm. Yarım saat baş başa görüştük. Duygusal bir andı" ifadelerini kullandı.

Jacques-Henri Eyraud, Gustavo ile gelecekte mutlaka yeniden görüşeceklerine inandığını da sözlerine ekledi.