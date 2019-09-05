Kılıçdaroğlu'ndan Eskişehir'de son dakika açıklamalar

ESKİŞEHİR'de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dakika açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Ekonomik kriz var kim ödüyor faturasını?" diyerek sert eleştiriler yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Siyasette yeni bir sayfa açtık, kavga istemiyoruz. Türkiye ateş çemberi içinde kavga eden bir yönetim istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Kömür santraline karşı çıktı

-Bereketli topraklar kömür tozları ile mahvolmasın. Buraya kömür santrali yapılırsa en büyük zararı çiftçiler görür. Bir tarım kanunu var. Derki Türkiye’de milli gelirin yüzde 1’i oranında destek verilir. Çiftçiye verilmiyor. Her Alpulu belediyede 5 bin TL borç sahibi.

Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor.

"Ekonomik kriz var kim ödüyor faturasını?"

-Ekonomik kriz var kim ödüyor faturasını? Sıradan vatandaş ödüyor. Hep sırtı kalınlar mı kazanacak bu ülkede? Sırtı kalınlara karşı vatandaşın alın terinden yanayım. Yeni siyasetimizin ana omurgası da budur.