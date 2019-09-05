SON DAKİKA
TEŞEKKÜRLER 12 DEV ADAM! Çekya'ya diş geçiremedik Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

ÖSYM ek yerleştirme son gün ne zaman 2019 ek yerleştirme kılavuzu

Üniversite sınavı YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih işlemleri başladı. ÖSYM üniversitelerin boş kalan kontenjan listelerini yayınladı. Peki ek tercih kaç gün sürecek, ek yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından ek yerleştirme işlemleri başladı. ÖSYM ek yerleştirme işlemleri için boş üniversite kontenjan listesini yayımladı. Ek yerleştirme işlemleri 11 Eylül'de sona erecek. YKS ek yerleştirme tercih işlemleri https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans ek yerleştirmeler. Peki, Ek tercih son tarih ne zaman? Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak?

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI

Ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı ve ek tercih başvuru tarihleri belli oldu. Açıklamaya göre: Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

SON DAKİKA HABERLERİ
HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı artıyor! 8 oldu
Erdoğan'dan il başkanları toplantısında son dakika açıklamalar
Rus uzmandan S-400 açıklaması! Türkiye'de ateşlenebilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar! Sınıf geçme kalma kısmına dikkat
Erdoğan'dan nükleer füze çıkışı: Şu anda çalışmamızı yürütüyoruz
Ali Koç Kolarov transferini bitiremedi kaçan balık büyük oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Aşure günü nedir 2019 ne zaman başlıyor kaç gün sürecek?
Trabzonspor'dan 'kumpas'açıklaması
Yürek sızlatan olay! Oynarken boynuna ip dolandı hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar! Eşini başkası ile kıyaslamak boşanma sebebi
Ek yerleştirme ÖSYM üniversite boş kontenjan listesi
Bircan Bali kaç yaşında evlilikleri Bircan Bali ilk eşi kimdir?
Yorumlar