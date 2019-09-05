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Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama: Sinsi hastalık kanserde tarama oranları arttı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Aile sağlığı merkezlerinde (rahim ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanseri için tarama sayısının büyük oranda arttığını söyledi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, Aile Hekimliği'nin başta aşılama olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerine önemli katkı sağladığını bildirdi.

Aile hekimine muayene olanların sayısı da arttı

Bakan Koca, aile sağlığı merkezlerinde vatandaşların, hastanelere gitme ihtiyacı duymadan ihtiyaçlarına çözüm bulabildiğini kaydederek, "Vatandaşlarımızın aile hekimleri ile tanışmaları ve öncelikle aile hekimlerini tercih etmeleri için başlattığımız 'Aile Hekiminizi Erken Tanıyın' kampanyası olumlu gelişmeler sağladı. Geçen yılın ve bu yılın ilk 6 ayı karşılaştırıldığında, aile hekimine muayene olanların sayısının yüzde 5 arttığını gördük." diye konuştu.

Tarama sayısı %14 arttı

Koca Aile sağlığı merkezlerinde akut ve kronik hastalıkların teşhis ve tedavisi için sağlık taramalarının da yapıldığını hatırlatarak, "Bu taramalarla birçok vatandaşımızın hastalığını erken teşhis etmemiz mümkün oldu. Aile sağlığı merkezlerimizde 2018 yılının ilk 6 ayında serviks (rahim ağzı) ve kolon (kalın bağırsak) kanseri için toplamda 544 bin tarama yapıldı. 2019 yılının ilk 6 ayında ise tarama sayısı yüzde 14’lük artışla 620 bine yükseldi" ifadelerini kullandı.

'25 bin aile hekimi görev yapıyor'

Bakan Koca, aile hekimliğinin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de başarıyla uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu başarıda en büyük pay şüphesiz ilk günden beri bu işi sahiplenen aile hekimlerimize ve aile sağlığı çalışanlarına aittir. Hekim başına düşen nüfus, diğer ülkelere kıyaslandığında oldukça yüksek olmasına rağmen büyük bir fedakârlıkla ve hekimliğin ulvi değerleriyle hizmet vermekteler. Bugün itibariyle 8 bin aile sağlığı merkezinde yaklaşık 25 bin aile hekimimiz görev yapıyor. Halen aile hekimi başına düşen nüfus 3 bin 100. Yeni hekimlerimizin uygulamaya dahil olmasıyla hekim başına düşen nüfus her geçen gün azalıyor. Bu sayıyı 2023’te 2 bin 700 kişiye düşürmeyi hedefliyoruz."

Aile hekiminizi erken tanıyın

Bakan Koca, aile sağlığı birimlerinde çalışan hekimlerin ve personelin görev koşullarını iyileştirdiklerini, bu koşulları daha da iyileştirmek üzere çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Vatandaşlardan aile hekimleri ile tanışmalarını ve irtibatlarını korumalarını isteyen Bakan Koca, "Sağlıklı bir hayata geç kalmamak için, aile hekiminizi erken tanıyın" dedi.

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