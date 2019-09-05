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Ek yerleştirme boş kontenjanlar 2019 üniversite listesi ÖSYM yayımlandı

Üniversite sınavı YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih işlemleri başladı. ÖSYM üniversitelerin boş kalan kontenjan listelerini yayınladı. Peki ek tercih kaç gün sürecek, ek yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından ek yerleştirme işlemleri başladı. ÖSYM ek yerleştirme işlemleri için boş üniversite kontenjan listesini yayımladı. Ek yerleştirme işlemleri 11 Eylül'de sona erecek. YKS ek yerleştirme tercih işlemleri https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

EK YERLEŞTRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN 

EK YERLEŞTİRME NEDİR: ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

ÖSYM EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILABİLECEK: TYT puanı 150 ve üzeri olan üniversite adaylarının ön lisans, AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adayların lisans programları arasından yapabileceği tercihler için bazı yönergelere dikkat edilmesi gerekecek.

Adaylar liste oluştururken, tercih sıralamasını yapmalı ve her bir satıra programın kodu, bağlı olduğu üniversite, fakülte ismi yazacak.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu olmayacak. 

Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar teker teker değerlendirilmelidir. Bu koşullar dikkate alınmadan tercih yapılmamalıdır.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

EK TERCİH SÜRECİ SON GÜN NE ZAMAN: Ek tercihler 5 Eylül-11 Eylül tarih aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Başvuru ücreti 20 TL olacak. Başvuru ücreti ise 12 Eylül gün sonuna kadar ilgili banka hesaplarına yatırılabilecek.

EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI: Ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı ve ek tercih başvuru tarihleri belli oldu. Açıklamaya göre: Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

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