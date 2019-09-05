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Ali Koç Kolarov transferini bitiremedi kaçan balık büyük oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un transferini bitiremediği Aleksandar Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2022’ye kadar uzatıyor.

Fenerbahçe, sol bek için uzun süre Kolarov ve kulübü Roma ile pazarlık yürütmüş ancak bu transfer son anda gerçekleşmemişti. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı nedeniyle bu mevkiide mecburiyetten Dirar'ı oynatan sarı-lacivertliler, Kolarov'u elinden kaçırarak büyük bir fırsat tepti. Fenerbahçe, yeni bir sol bek transferi için devre arasını bekleyecek.

3 yıllık mukavele
Sabah'ın haberine göre; 33 yaşındaki Sırp yıldız ise ortaya koyduğu performansla kulübünden yeni bir sözleşme teklifi aldı. Roma, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık mukavele önerdi. 



Yıllık 3 milyon euro kazanacak
Kolarov'un sezon sonunda bitecek mukavelesini 2022'ye kadar uzatma kararı alan İtalyan kulübünün, oyuncuya yıllık 2 milyon Euro net ücret ödeyeceği belirtildi. Futbolcunun kazancı bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'ya ulaşacak.

''Bizi aylarca oyaladınız''
Kolarov’un transferi için uğraşan yönetim, bunda başarılı olamayınca taraftar isyan etti. Başkan Ali Koç’a serzenişte bulunan Sarı-Lacivertliler, “Başkan, sol bek nerede? Kolarov’la bizi aylarca oyaladınız, nerede sol bek” gibi mesajlarla tepkilerini dile getirdi.

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