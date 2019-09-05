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Delfino Cafe İstanbul'daki 3 şubesinin ardından Avrupa'ya açılıyor

Delfino Cafe, İstanbul'dan sonra şimdi de Avrupa’da Avusturya Viyana'da hizmet verme adımlarını başlatıyor. Cafe zincirlerinin işletmeci ortaklarından Tuncay Baran Sarı, bunun için hazırlıklara başladığını açıkladı.

İlk olarak 2011 yılında Fenerbahçe şubesiyle cafe sektörüne başlayan Delfino devamında Beylerbeyi şubesini güçlü ortaklarıyla ve değerli misafirleriyle herkesin rahat bir şekilde keyifle oturabileceği buluşma noktası haline getirdi.

Son olarak Ataşehir de yeni şubesini değerli misafirleriyle buluşturan Delfino Cafe, gözünü Avrupa’ya dikti. 

İstanbul’da Fenerbahçe, Beylerbeyi ve son olarak Ataşehir de şubeleri bulunan Delfino Cafe Avrupa'da ses getirecek şubesini de açma hazırlıklarını hızlandırdı.

Sayılı günler kaldı
Cafenin ortaklarından Tuncay Baran Sarı, uzun süredir hayalini kurduğu Viyana’da Delfino Cafe’nin açılması için büyük çalışmalar ve araştırmalar sonucunda gerekli izinlerin de alınmasıyla Delfino Cafe’yi Avrupalı misafirler ve Türk gurbetçilerin hizmetine sunmak için sayılı günler kaldığını açıkladı. 

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