Dolardaki düşüş trendi devam ediyor! Gözler cumaya çevrildi

Dolar, 5 Eylül sabahına 5.66 seviyesinde başladı. Gözler Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve tarım dışı istihdam verisiyle Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı faiz indirimine çevrildi.

Dolar/TL, geçen hafta Çin kaynaklı kur ve ticaret savaşı endişeleri ile yaşanan flash crash ile 6.40 üzerine yükseldikten sonra indiği 5.85 bandından bu hafta açıklanan verilerle 5.65'e kadar indi.

Dolarda son durum

5.80 altına geriledi

2 Eylül haftasında açıklanan ilk veri 2. çeyrek büyümesi oldu. Türkiye'nin 2. çeyrekte yüzde olarak beklenen daralması daha düşük geldi. Türkiye'nin milli geliri 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azalırken, dolar/TL bu verilerle 5.80 altına geriledi.

Enflasyon verisiyle düşüş hızlandı

Dün açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kurdaki düşüş trendi hızlanarak devam etti. Yüzde 1.5 civarı beklenen ağustos ayı enflasyonu yüzde 0.8'de kaldı. Dolar/TL ise kademeli olarak 5.65'e kadar çekildi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi

Yıllık enflasyonun yüzde 15'e gelmesi ve baz etkisiyle enflasyonun eylül ayında tek hanelere düşme ihtimali, Merkez Bankası'nın 12 Eylül toplantısında faiz indirimi için daha fazla alan açıyor. Türkiye'nin CDS'i bu bir haftalık süreçte 425 bp'den 396'ya kadar gerilerken, TL üzerindeki başlıca koruma kalkanı olarak gösterilen faizde beklenti 300 bp indirim.

FED Başkanı Powell'ın konuşması

Dışarıda ise FED Başkanı Powell'ın konuşması ve cuma günkü ABD tarım dışı istihdam verisi izleniyor. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin Ekim ayının başında Washington'da gerçekleşeceği bildirildi.