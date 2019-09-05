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Çember daralıyor! Bir baro daha Metin Feyzioğlu için harekete geçti

İstanbul Barosu'nun, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun adli yıl açılış töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek konuşma yapmasını protesto etmesi sonrası Ankara Barosu da TBB'yi seçime çağırdı.

Barodan yapılan açıklamada, "Ankara Barosu'nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu'nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği'nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir" denildi.

"Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır" sözleri

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 11 baronun 'Yargı bağımsızlığını zedeler' diye protesto ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Adli Yıl Açılış Töreni'ne, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katılma kararı almıştı. Törende ilk konuşmayı da yapan Feyzioğlu, "Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır. Biz o yüzden buradayız. Barolar Birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır" ifadelerini kullanmıştı.

Seçim çağrısı

Gelişmeler sonrası İstanbul Barosu'ndan dikkat çeken bir adım gelmişti. Sosyal medya hesabı ve baronun internet sitesinden yayınlanan mesajla, "İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması hususunda delegeleriyle toplantı kararı aldı" denilmişti.

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