HDP önündeki eylemler! Mehmet Metiner HDP'yi topa tuttu

Mehmet Metiner, Diyarbakır HDP binası önünde çocuklarının 'dağa götürüldüğü' iddiasıyla eylem yapan annelerin 'HDP siyasetini bitirebileceğini' belirtti.

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, 'Kürt annelerin devrimi HDP'yi kapatır' başlığıyla yayınlanan yazısında kürt annelerin oturma eylemine değindi.

Metiner, yapılan bu eylemler sonucunda 'HDP tarafında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını' savunarak şöyle konuştu:

Diyarbakır HDP İl binası önünde Kürt annelerin sergilediği direniş her bakımdan anlamlı ve değerlidir. Bu yürekli isyanın görünen o ki devamı gelecek.

"HDP kendi sosyolojisinden kopmuş"

Diyarbakır vb. şehirlerdeki mutlak iktidar, HDP siyasetçilerini 'elit'e dönüştürerek halktan koparmış. HDP elitlerinin farklılaşan hayat tarzları ciddi bir probleme dönüşmüş.

Görünen o ki HDP kendi yoksul ve acılı sosyolojisinden kopmuş.

HDP elitleri güçlerini Kandil’den aldıkları için halka çoktan sırtlarını dönmüş durumdalar. Yeniden seçilebilmeleri veya güç elde edebilmeleri için Kandil desteğini yeterli gören siyasal elitler ile yoksul Kürt sosyolojisi arasında derin bir uçurum oluşmuş. Herkes bilsin ki bu bilinç devriminden sonra artık HDP canibinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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