HABER /  POLİTİKA

HDP önündeki eylemler! Mehmet Metiner HDP'yi topa tuttu

Mehmet Metiner, Diyarbakır HDP binası önünde çocuklarının 'dağa götürüldüğü' iddiasıyla eylem yapan annelerin 'HDP siyasetini bitirebileceğini' belirtti.

Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, 'Kürt annelerin devrimi HDP'yi kapatır' başlığıyla yayınlanan yazısında kürt annelerin oturma eylemine değindi. 

Metiner, yapılan bu eylemler sonucunda 'HDP tarafında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını' savunarak şöyle konuştu:

Diyarbakır HDP İl binası önünde Kürt annelerin sergilediği direniş her bakımdan anlamlı ve değerlidir. Bu yürekli isyanın görünen o ki devamı gelecek.

"HDP kendi sosyolojisinden kopmuş"

Diyarbakır vb. şehirlerdeki mutlak iktidar, HDP siyasetçilerini 'elit'e dönüştürerek halktan koparmış. HDP elitlerinin farklılaşan hayat tarzları ciddi bir probleme dönüşmüş.

Görünen o ki HDP kendi yoksul ve acılı sosyolojisinden kopmuş.

HDP elitleri güçlerini Kandil’den aldıkları için halka çoktan sırtlarını dönmüş durumdalar. Yeniden seçilebilmeleri veya güç elde edebilmeleri için Kandil desteğini yeterli gören siyasal elitler ile yoksul Kürt sosyolojisi arasında derin bir uçurum oluşmuş. Herkes bilsin ki bu bilinç devriminden sonra artık HDP canibinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız...

Tüm yazarlar sayfasına geçmek için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas Kongresi liderleri bir araya getirdi! Beraber tiyatro izlediler İşte çok çarpıcı o kareler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan imzayı attı! 14 milyar TL'lik 5 projeye teşvik verilecek
Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın partisi ile ilgili yeni iddia! Tarih verdi
Abdülkadir Selvi'den olay yazı: Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konuşuluyor
İngiliz vekil, Boris Johnson'ın Müslüman kadınlardan özür dilemesini istedi
Sürücüye sinirlendi kamyonete tekmelerle saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların hepsi birer projedir
ÖNCEKİ HABERLER
Bircan Bali evlendi eşi Ömer Gezen kimdir kaç yaşında mesleği ne?
Erdoğan imzaladı 5 dev yatırım resmi gazetede yayımlandı
5 Eylül evde bakım maaşı hangi illerde yattı güncel liste 2019
Ukraynalı askerlere Türkiye'de İHA eğitimi
Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti
Ekrem İmamoğlu sergileyeceğim demişti! İşte İstanbul Belediyesi'nin araçları
Yorumlar 14 yorum