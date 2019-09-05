Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın partisi ile ilgili yeni iddia! Tarih verdi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yeni parti hazırlıklarında olan eski bakan Ali Babacan'ın yeni partinin duyurusunu 15 Eylül'de yapacağını ve Abdullah Gül'ün yeni partide yer almayacağını iddia ederken bunun sebebi ile ilgili bilgi vermedi.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 'Babacan'dan erken start gelebilir' başlıklı bugünkü yazısında, Babacan'ın partinin duyurulma aşaması için bir basın açıklaması yapılacağını ve bunun da üç farklı yöntemle yapılabileceğini söyledi.

Bir programda sorulan sorular yanıtlanacak ya da manifesto olacak

Altaylı, kamuoyunun tanıdığı, güvendiği birkaç gazeteciden soruların önceden alınması, saygın 4 gazetecinin katılacağı bir programda soruların yanıtlanması ya da manifesto kaleme alınması gibi yöntemlerin tartışıldığını belirtti.

Abdullah Gül ve Beşir Atalay sahnede yok

Altaylı ayrıca, önemli iki ismin partide yer almayacağını da iddia etti. Beşir Atalay'ın yeni çalışmalarına katılmadığını söyledi; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise sahnede, kamuoyu önüne çıkacak ekipte yer almayacağını belirtti "Fikren, zihnen, ruhen var ama fotoğrafta yok. En azından şimdilik yok" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu fırsatları kullanmadı

Altaylı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu da eleştirirken, partisinin kendisine 'onurlu bir veda fırsatı verdiğini', ancak Davutoğlu'nun bunu kullanmadığını söyledi.

Davutoğlu ihracı için geç bile kalındı

Altaylı, AK Parti'nin Davutoğlu için ihraç sürecini başlatması konusunda 'geç bile kaldıklarını' söyledi ve Davutoğlu'na yönelik olarak "Baba, vaktinde istifa edecektin sen de" dedi.

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