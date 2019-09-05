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Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

SARIYER'de sahibinin elinden kurtularak kaçan at, su kanalına düştü. At, itfaiye ekipleri ve sahibinin çalışmaları sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

Olay, gece yarısı Kireçburnu Sahili'nde yaşandı. Mehmet Karadağ'a ait olan Aşk ismindeki at, sahibinin elinden kaçtı. Kaçtıktan sonra yol boyunca koşan at Kireçburnu Şifa Suyu Memba alanı önündeki su kanalına düştü. Atın su kanalına düştüğünü gören sahibi durumu itfaiye ekiplerine bilirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, at sahibi ile birlikte atı kurtarmak müdahalelere başladı.  Bu sıralarda çevredeki vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını izlemek için olay yerine toplandı. Polis, kalabalığı önlemek için alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarılan Aşk, sahibine teslim edildi.

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