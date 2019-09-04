Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların hepsi birer projedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta AK Parti il teşkilatı programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Siyasi hırsları uğruna AK Parti’ye zarar vermek isteyenlerin sonunun hep hüsran olduğuna vurgu yaparak, ''Bunların hepsi birer projedir unutmayın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklenerek, "Birileri diyor ki, Doğu Akdeniz'de Amerika, İngiltere, Fransa var ama Türkiye Doğu Akdeniz'de yok diyor. Yazıklar olsun sana. Ama sana da bunu er ya da geç tanıtacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Sivas İl Teşkilat yemeğinde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle;

''Kongre binasının önünde binlerce vatandaşımızın katılımıyla adeta bir miting havasıyla muhteşem bir program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle andık. Şehitlerimizi fatihalarla yâdettik. Şimdi de siz teşkilat mensuplarımızla biraradayız. İnşallah buradan Ortaanadolu Ekonomik Forumu'na geçecek, iş dünyamızın temsilcileriyle biraraya geleceğiz. Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümüne yaraşır vaziyette Sivas gezimizi hitama erdireceğiz.''

Sivas tam 108 gün milli mücadelemize başkentlik yapmıştır

100. yıldönümüne ulaştığımız aynı şekilde tarihimizin köşe taşlarından biridir. Sivas'tan yükselen istiklal meşalesi kısa sürede yurdumuzun dört yanını kuşatmıştır. Sivas 1919 tarihinden itibaren tam 108 gün boyunca milli mücadelemize başkentlik yapmıştır. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar milletimizin özgürlük timsali olarak etkisini bugün de hissettirmektedir. Türkiye'ye yönelik senaryoların yoğunlaştığı bugünlerde mücadelemizi yürütürken ilhamımızı Sivas'tan emsalsiz direniş ruhundan alıyoruz.

'Yazıklar olsun sana! sana da bunu er ya da geç tanıtacağız'

Birileri bu mandayı malum mandalarla karıştırıyor. Ama bu manda farklı. Bölücü niyetler karşısında milli sınırlarımız içerisinde vatan bölünümez bir bütündür parçalanamaz diye haykırıyoruz. FETÖ, PKK, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz beka mücadelesinin rehberi bu ilkelerdir. Türkiye bu mücadelesini er ya da geç zaferle taçlandıracaktır. Doğu Akdeniz'de iki sondaj iki de sismik araştırma gemimiz var. Birileri diyor ki, Doğu Akdeniz'de Amerika, İngiltere, Fransa var ama Türkiye Doğu Akdeniz'de yok diyor. Herhalde anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Kardeşlerim bunlar ne yazık ki hâlâ bayrağımızı tanıyamadılar. Halbuki gemilerimizin üzerinde devasa ayyıldız bayrağımız var. Ayyıldızlı bayrağımızı tanıyamıyor, diyor ki, Türkiye orada yok! Yazıklar olsun sana. Ama sana da bunu er ya da geç tanıtacağız.

'İzin vermeyeceğiz'

Bu süreçte kimi menfaatperestler, celladına aşık kimi zavallılar, milli iradeye kasteden hainleri aklamaya çalışan bazı gafiller de çıkacaktır. Biz içimizdeki bu bedbahtlara ve modern müstemlekelere rağmen duruşumu asla bozmayacağız. Sivas Kongresi'nden aldığımız cesaretle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bayrağımızı gönderden indirmeyeceğiz, vatanımıza namahrem elini değdirmeyeceğiz. Ezanlarımızı susturmayacağız. Milletimizin kutlu yürüyüşüne ket vurulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Milletimiz her türlü projeyi bozmuştur'

Milletimizi bir defa efendisi değil hep hizmetkârı olduk. Milletimizle bağımızı güçlendirirsek partimize yönelik operasyonlar hedefine ulaşamaz. Medyanın siyaset mühendislerinin, kimi sermaye çevrelerinin gazıyla hareket eden milletvekillerimiz ve hatta bakanlarımız çıktı. Ama hepsi saman alevi gibi kısa sürede unutuldu gitti. Hatırlayın Sivas'ın içinden de çıktı değil mi? Nerede şimdi? Sorsan belki kimse hatırlamaz. Hatırlayanlar da hayırla yad etmez. Siyasi ihtirasların uğruna AK Parti'ye zarar verenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir unutmayın. Milletimiz o derin irfanıyla her türlü projeyi sandıkta bozmuştur.

Yüksek hızlı treni Sivasımıza getireceğiz'

18 yıl öne AK Parti'yi kurarken pek çok saldırıya maruz kaldık. Yılmadık, şantajlara boyun eğmedik. Hangi reformu hayata geçirmişsek bunu çok çetin mücadeleler neticesinde başardık. İnşallah gelecek Ramazan'a kadar Yüksek Hızlı Treni de Sivas'ımıza getireceğiz. Artık top benden çıktı. Herhalde Cahit Bey verdiği sözleri yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz. Ekonomimizi çalışmadan zenginleşmeye alışmış bir avuç elitiste rağmen büyüttük.