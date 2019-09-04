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Kayseri'de yürekler ağza geldi

Kayseri'de sevgilisinden ayrılan Ş.D. adlı genç kadın işhanının 5'inci katında intihar etmek istedi. Onlarca kişinin cep telefonuyla görüntülediği intihar girişiminde Ş.D'nin 4. kata atlaması yürekleri ağza getirdi.

KAYSERİ'de sevgilisinden ayrılınca bunalıma girerek işhanının 5'inci katında pencereye çıkıp, intihara kalkışan Ş.D. (28) adlı kadın, 1 saat süren çalışma ile ikna edildi.

Ş.D., saat 16.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan, Adem Çilsal İşhanı'nın 5'inci katındaki aydınlatma penceresine çıkarak intihara kalkıştı.

Pencereden sarkan kadını görenler polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haberverdi. Gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, Ş.D.'yi ikna etmeye çalıştı. Ş.D., sevgilisinden ayrıldığını söyleyerek, onun gelmesini istedi. Ş.D., 5'inci katın penceresinden sarkıp, 4'üncü katın penceresine atladı.

Bu sırada çevrede toplananlar, cep telefonları ile kadını görüntülemeye çalıştı. Bazı kişiler de sosyal medyada canlı yayın yaptı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile ikna edilen Ş.D., pencereden içeriye çekildi. Kadın, kontrol için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.

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