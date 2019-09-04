HABER /  SPOR

Filenin Sultanları tarih yazdı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda'yı 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonası’nda adını yarı finale yazdırdı. Filenin Sultanları, çeyrek finale kadar set vermeden çıkan Hollanda'ya şans tanımadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu yıl 31. kez düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda madalyaya ilerliyor. 

Filenin Sultanları, çeyrek finalde son 2 şampiyonanın finalisti Hollanda ile karşılaştı.

Ankara'da oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Milli Takımımız, çeyrek finale kadar tüm maçlarını 3-0 kazanarak gelen rakibine karşı çok iyi bir performans ortaya koydu.

Seyircinin desteğini arkasına alan Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve yarı final biletini cebine koydu.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, son 16 turunda Hırvatistan’ı 3-2 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırmıştı.Grup maçlarını namağlup tamamlayan Hollanda ise son 16 turunda Yunanistan’ı 3-0’lık rahat bir skorla geçmişti.

1. SET SONUCU: Türkiye: 25 - Hollanda: 20

2. SET SONUCU: Türkiye: 25 - Hollanda: 22

3. SET SONUCU: Türkiye: 25 - Hollanda: 20

"Filenin Sultanları" yarı finalde Polonya - Almanya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kaynak: TRT SPOR

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sevgilisi bıçakladı ölümden esnaf kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a yaptığı teklifi açıkladı
Kayseri'de yürekler ağza geldi
Müftü, 'mahcubuz' deyip Eymen'in tabutunu öptü
Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk tepki
Bahçeli'den CHP ve İmamoğlu'na veryansın
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan 'nükleer başlıklı füze' mesajı
ABD'de geçen yıl başlayan salgın sona erdi
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
ÖSYM sınav takvimi 2019-2020 eğitim dönemi sınav tarihleri
Diagne: 'Galatasaray'a karşı oynamak...'
ALES sınav giriş belgesi alma sayfası açıldı mı 2019 ÖSYM
Yorumlar