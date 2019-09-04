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Ruhani'den nükleer resti: Üçüncü adımı açıklayacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma kapsamında verilen taahhütlerini yerine getirmeme kararının üçüncü adımını yarına kadar başlatacaklarını duyurdu.

İran, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden bu yana iki aşamada bazı taahhütlerini yerine getirmeyeceğini açıklamıştı.

"Çok önemli şeyler olacak"

İran, 1 Temmuz'da zenginleştirilmiş uranyum stoklarını anlaşmada belirtilen limit olan 300 kilogramın üzerine çıkarmış ve bir hafta sonra da uranyum zenginleştirme oranıyla ilgili yine anlaşmada belirlenen üst sınır olan yüzde 3,67'yi aştığını bildirmişti. Ruhani, bugün yaptığı konuşmada atılacak üçüncü adımın ne olacağına dair herhangi bir ayrıntı vermemekle birlikte "Çok şaşırtıcı değilmiş gibi görünebilir ancak… çok önemli şeyler olacak" açıklamasını yaptı.

"Etkileri de çok büyük olacak"

Ruhani, "Bu adım, attığımız en önemli adım olacak ve etkileri de çok büyük olacak. İnşallah, bu adımla birlikte Atom Enerjisi Ajansı da süreçleri hızlandıracak" dedi. Ruhani, atılacak üçüncü adımın "bugün ya da yarın" açıklanacağını belirtti.

Görüşmelerden sonuç alınmış değil

ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İngiltere, Fransa ve Almanya yeni bir diplomatik süreç başlattı. Fransa önderliğinde yürütülen bu diplomatik süreçte İran'ın anlaşmaya sadık kalması karşılığında ABD'nin uygulamaya soktuğu yaptırımları hafifletmesi öngörülüyor. Ancak görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınmış değil. İran da görüşmelerin sonuçsuz kaldığı gerekçesiyle Temmuz ayı başından bu yana anlaşmada tanımlanan yükümlülüklerini ihlal eden yeni adımlar atıyor.

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