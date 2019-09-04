Fenerbahçe ısrarla istemişti! Kolarov imzayı attı

FENERBAHÇE'nin transfer dönemindeki en gözde isimlerinden olan 33 yaşındaki yıldız oyuncu Aleksandar Kolarov, takımı Roma ile olan sözleşmesini uzattı.

Fenerbahçe'nin geride kalan transfer döneminde ısrarla kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki yıldız oyuncu Aleksandar Kolarov hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre Sırp yıldız, Roma ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.