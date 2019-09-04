Bu sene sabahçı öğlenci var mı okula ne zaman gidicelecek?

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. 1. 5. ve 9. sınıf öğrencileri için 5-6 Eylül'de uyum günleri yapılacak. Peki bu sene okullarda sabahçı öğlenci durumu olacak mı? Tek tip eğitim modeline ne zaman geçilecek?

Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler bu sene okullarda sabahçı-öğlenci var mı sorusunun yanıtını arıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yönetmeliğine göre okullar bu sene 9 Eylül'de başlayacak. Okullarda sabahçı-öğlenci uygulaması bu sene de devam edecek. 2020 yılının eylül ayında sabahçı-öğlenci uygulaması bitecek ve okullarda tep tip öğretim başlayacak.

Hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak. 2 yıldır üzerinde çalışılan tekli eğitim modeline ise 2020-2021 eğitim öğretim döneminde geçilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni açılacak dersliklerle tekli öğretime geçecek. Böylece sabahçı- öğlenci kavramı tamamen bitecek. Uygulama 2020 sonunda başlayacak.

25 BİN 321 ÖĞRETMEN

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilimizde resmi ve özel olmak üzere toplam bin 351 tane okulda eğitim verilecek. Yeni dönemde resmi ve özel okullarda toplam 25 bin 321 öğretmen, 395 bin 435 öğrenciye eğitim verecek. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

YENİ TATİL SİSTEMİ UYGULANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

TATİL TAKVİMİ ŞÖYLE

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) ikinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.