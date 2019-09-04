Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivaslılara Yüksek Hızlı Tren müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yılında konuşma yaptı. Erdoğan, ''Ramazan bayramına kadar Yüksek Hızlı Trenimizi Sivas'a vardıracağız.'' diyerek Sivas halkına müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yılında konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

- Milli mücadelenin işaret fişeği Sivas'ta atıldı. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları yapıldı. Sivas, Cumhuriyet'in ilk merkezidir. Sivas'taki, heyecanı ve kararlılığı asla kaybetmedik. Sivas 108 gün boyunca milli mücadelemizin başkentliğini yürüttü.

- Sivas o dönem sadece jeopolitik konumuyla değil, Sivaslıların sağlam duruşuyla da en emin belde olarak görüldü. Sivas, Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdudur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir.

''Tam 108 gün boyunca ülke Sivas'tan idare edildi''

- Sivas'ın gönlünde nifak değili birlik ve beraberlik duyguları yer bulur. Tam 108 gün boyunca ülke Sivas'tan idare edildi. Sivaslılar Gazi Paşa ve arkadaşlarını büyük bir çoşkuyla karşıladı. Sivas'ta Cumhuriyetimize ve demokrasimize giden yolun taşları burada taşındı. Manda ve himaye asla kabul edilemez, vatan bir bütündür parçalanamaz.

''Gereken cevabı vermeye devam edeceğiz''

- Milletimiz 15 Temmuz'da da benzer imtihandan alnının akıyla çıkmasını bilmiştir. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Milletimiz bizim namusumuzdur. İstiklalimize uzanan eller kırdık yine kıracağız. Kongre salonlarına bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortadadır. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere gereken cevabı vermeye devam edeceğiz.

''İmameleri kopartmayacağız''

- Amerikalı subay manda fikrine destek olmak için Sivas'ta kulis yapar sonunda ya istiklal ya ölüm kararı alınarak manda fikri tarihe gömülür. Buna rağmen Amerikalı general Türklerin işgaller karşısında paramparça olduğunda bir araya gelmelerinin mümkün olmadığında ısrar eder. Israrlı tutumu Mustafa Kemal'i öyle sinirlendirmiştir ki elindeki tespihin ipi kopar ve taneleri dağılır. Taneleri ipe dizen Mustafa Kemal tespih dağıldı ama bir araya getirecek olan sizler değilsiniz bu millettir diyerek konuyu kapatır. O imame koptuğu zaman tespih dağılır. İmameleri kopartmayacağız. Tespihi dağıtmayacağız ki bu millet bir olsun iri olsun diri olsun kardeş olsun ve hep birlikte Türkiye olsun.

''Ramazan bayramına kadar yüksek hızlı trenimizi Sivas'a vardıracağız''

- Türkiye manda tartışmalarını Sivas'ta kapattı ama bazı zihinlerde bu özlem hep devam etti. Siyaset başkadır politik çıkar başkadır. Kendi medeniyetinize yabancılaştığınızda ezanımızdan rahatsız olabilirsiniz. Ramazan bayramına kadar Yüksek Hızlı Trenimizi Sivas'a vardıracağız.