Gaziantep'te akıl almaz olay! İşten çıkardı diye patronunu öldürdü

Gaziantep'te bir kişi, bir süre yanında çalıştıktan sonra kendisini işten çıkaran kahve işletmecisini bıçakladı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan adam, yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Kurtali Sokak'ta kahve işleten Mustafa Sait Aksakal, iş yerini kapatıp evine giderken, müşterilerle sorun yaşadığı gerekçesiyle işten çıkardığı Eyüp S. ile karşılaştı.

Bıçakla öldürdü

İkili arasında sokak ortasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bu sırada Eyüp S., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Aksakal'ın boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Ağır yaralanan Aksakal, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Sait Aksakal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Motosikletle kaçtı

Olay sonrası motosikletle kaçan Eyüp S. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Mustafa Sait Aksakal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.