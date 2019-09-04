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Su-35 ve Su-57'lerle ilgili Savunma Sanayi Başkanı Demir'den kritik açıklamalar

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan alınabileceği konuşulan Su-35 ve Su-57'lerle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Karar vericilere riskleri ve sonuçları rapor edeceğiz" diye konuştu. Demir, "ABD ile F-35 anlaşmasının sona erdiğine dair resmi bir belge gelmedi" ifadelerini kullandı.

A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Savunma Sanayi Başkanı Demir, "F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarındanız" dedi.

Demir, Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili, "Yıl sonuna kadar sistemi TSK emrine vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir"

-F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarından biriyiz. Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir. Rusya ile görüşmelerin çok başındayız. Ortaklık ve farklı konularda uzun uzun konuşmamız gerekiyor. ABD'nin S-400 ile ilgili argümanlarını tartışmak istedik. ABD tarafın bir türlü bu konuları tartışmaya yanaşmadı.
Batılı ortaklarımızla Hava Savunma alanında çalışma noktasında istekliyiz, kapılarımızı kapatmadık. F-35 konusunda şu an top ABD'de, Türkiye ve ABD sorunun çözülmesi yönünde istekli.

S-400 bu yıl sonunda aslında hazır olacak. Eğitim ve diğer faaliyetler sonlandığında Haziran ayında tam kapasite hazır olacak.

"Şaka mı yapıyorsunuz?"

-Türkiye için hava ve füze savunma sistemi bangır bangır bağırarak gelen bir ihtiyaç. HSS alımı TSK'nın bütün organları tarafından yıllardır isteniyor. HSS ya da S-400 gerekli mi diye TSK'ya sorarsanız size verecekleri cevap 'Şaka mı yapıyorsunuz?' olacaktır.

Milli Muharip Uçak çalışmaları

-F-35 projesinde Türk firmalarının yerine firma bulabilmek için ABD 500-600 milyon dolar tutarında para harcayacak. Bunun sonucunda uçak başına ek 8 milyon dolar ek maliyet geliyor. Milli Muharip Uçak için çalışmaları hızlandırdık. Rüzgar testlerine başladık.

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