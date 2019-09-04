YDS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019

YDS/2 sınavı için geri sayım başladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler YDS sınavı için geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS sınavı 8 Eylül'd saat 10.15'te başlayacak. Peki YDS sınav giriş belgeleri nasıl ve nereden çıkarılacak?

YDS/2 sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. YDS/2 sınavı 8 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. YDS sınavı sınav giriş belgeleri ais.ösym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar YDS/2 sınav giriş belgelerine TC numarası ile ulaşabilecek.

ÖSYM tarafından 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılan YDS sınav giriş belgeleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulanabiliyor. Adaylar sınava girecekleri bina ve salonları öğrendikten sonra sınavın gerçekleştirileceği tarihi merak içerisinde merak etmeye başladı. Peki YDS/2 sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

YDS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS/2 sınavı 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek 10:15'te başlayacak olan sınav için adaylar 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak. YDS/2 sınavı 180 dakika sürecek

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN