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Lazar Markoviç eski takımına döndü

Fenerbahçe'de bir dönem kiralık olarak forma giyen Markovic, ülkesi Sırbistan'ın önde gelen ekiplerinden Partizan'la sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-Lacivertli ekipte 2015-2016 sezonunda Liverpool'dan kiralanan Sırp kanat oyuncusu Lazar Markovic; ülkesinin takımlarından Partizan ile sözleşme imzaladı.

Lazar Markoviç, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giymiş transfer mevsiminin bitiminde ise herhangi bir kulüp ile anlaşamamıştı.

Markovic, boşta olduğu için eski kulübü Partizan ile sözleşme imzalayabildi.

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