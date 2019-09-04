HABER /  SPOR

Merih Demiral'a piyango vurdu

Juventus'ta sağ diz çapraz bağları kopan Chiellini UEFA listesinden çıkarıldı. Tecrübeli savunmacının yerine Merih Demiral listeye yazıldı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un başarılı stoperi Giorgio Chiellini’den kulübe kötü haber geldi. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan, ilk maçında gol de atarak dikkatleri üzerine çeken deneyimli savunma oyuncusunun sağ diz çapraz bağları kopmuştu.

Torino ekibinden yapılan açıklamada futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği ancak sahalara dönüşünün yaklaşık 6 ay kadar süreceği duyuruldu. 

Şampiyonlar Ligi için UEFA’ya listesini de bildiren Juventus, bu gelişmelerin ardından Chiellini’yi listeden çıkardı. Sezon başında Sassuolo’dan alının Merih Demiral, siyah-beyazlıların kadrosuna alındı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
VakıfBank bireysel ihtiyaç kredisi faizlerini bir kez daha indirdi
Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu için İtalyan modeli
İçişleri çarpıcı verileri açıkladı: 10'u üst düzey 117 terörist öldürüldü
'İlişkiye girmek istediğini nerden anladın' sorusuna tecavüzcünün yanıtı hakimi çıldırttı
Ali Bacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisi için istifa edecek vekiller
Davutoğlu ve ekibine ihraç talebi! Bakın Erdoğan karar aşamasına nasıl geçirmiş
ÖNCEKİ HABERLER
Çocukları okula giden veliler dikkat! Kırtasiyelerde sakın bunları almayın
Mete Gazoz ve Evren Çağıran Okçuluk'ta Dünya Kupası Finalleri'ne katılacak
ASUS'un oyuncu bilgisayarı Zephyrus GX502 tanıtıldı işte özellikleri
9. sınıf dersleri neler MEB lise 1. sınıf dersleri çizelgesi
EURO 2020 Elemeleri'nde 5. hafta maçları yarın başlıyor
Eser Yenenler zayıflamak için ameliyat olacaktı! Eşi Berfu Yıldız izin vermedi
Yorumlar