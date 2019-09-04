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İçişleri çarpıcı verileri açıkladı: 10'u üst düzey 117 terörist öldürüldü

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ağustos ayındaki operasyonlarda 10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çataklı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yapılan operasyonlar

2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4 büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldı.

10'u üst düzey 117 terörist öldürüldü

Ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildi.

İdlib'ten olası göç dalgası

İstanbul'dan bin 305 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı. İdlib'ten yeni bir göç dalgası olursa sınırlarımızın dışında karşılarız. İlgili birimlerimizin hazırlıkları bu yöndedir.

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