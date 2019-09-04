Davutoğlu ve ekibine ihraç talebi! Bakın Erdoğan karar aşamasına nasıl geçirmiş

Muharrem Sarıkaya, kaleme aldığı yeni yazısında Ahmet Davutoğlu ve ekibinin AK Parti'den ihraçlarının talep edilmesi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Sarıkaya, söz konusu isimlerin ele alındığı MYK toplantısında Erdoğan'ın "Uzatmayalım, tamam" deyip karar aşamasına geçildiğini aktardı.

'Erdoğan, 'Uzatmayalım' deyince ihraç başlatıldı' başlıklı yazısında HaberTürk yazarı Sarıkaya, AK Parti'den kesin ihraçları istenen Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı ile ilgili düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından çarpıcı bilgiler verdi.

Sarıkaya, parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in MYK toplantısında söz konusu isimleri 'Parti Tüzüğü'ne aykırı işlemde bulunan üyelerin tutum ve davranışları' başlığında gündem maddesi haline getirip toplantıya sunduğunu açıkladı.

"Uzatmayalım tamam"

Sarıkaya konuyla ilgili söz alan isimlerin ağırlıklı bir bölümünün 'tek hedefin Erdoğan olduğunu' vurguladıklarını belirterek "Erdoğan konuşmalar uzayınca bir noktada durdurup "Uzatmayalım tamam" diyerek karar aşamasına geçirmiş" ifadelerini kullandı.

Kesin ihraç talebi

Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Davutoğlu ve arkadaşları için talep edilen 'kesin ihraç talebi' AK Parti Tüzüğü’nün 117’nci maddesine dayanıyor. Gerekçesi ise bu maddenin 7. bendine yer alan “Parti yöneticileri, üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak” hükmünü içeriyor.

Ancak dikkat çeken ihraç talebinin “tedbirli” olarak alınması…

Anlaşılan o ki AK Parti yönetimi, başlatılan ilçe ve il kongrelerinde Davutoğlu ve ekibinin faaliyette bulunmasını istememiş.

Çünkü tedbirli olması durumunda, karar kesinleşinceye kadar tüm parti faaliyetlerinden uzak tutulmaları, kongre salonlarına girememeleri gerekiyor.

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