500 kilo altını arıyorlar! 2 gündür kazılan yerden çıkana bakakaldılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait evin yanında resmi altın arayışının ikinci gününde de sonuç çıkmazken, kazılan alandan şimdilik dev bir kaya parçası çıktı. "Parayla zorum yok, altın çıkmadı diye üzülmedim" diyen ev sahibi Nevriye Köroğlu, "dedikodular son bulsun diye kazdırdım" ifadelerini kullandı.