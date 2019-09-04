HABER /  SPOR

12 Dev Adam'ın rakibi Çekya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milliler galip gelmesi durumunda 2. tura çıkacak.

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 11.30'da Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında Japonya'yı 86-67'lik skorla galip ederken, ikinci karşılaşmada ise uzatmalarda ABD'ye 93-92 mağlup oldu. Rakip Çekya ise grubun ilk müsabakasında ABD'ye 88-67 yenilirken, Japonya'yı ise 89-76'lık skorla mağlup etti. 

12 Dev Adam, Çekya karşılaşmasından galip ayrılması durumunda 2. tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç'a büyük tepki: Bizi aylarca oyaladınız
Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'ta esti gürledi: Türkiye Bugün pinpon topu gibi
İki kritik veri beklenenden iyi geldi dolar çakıldı Dolar kuru kaç para? 4 Eylül 2019
Ahmet Davutoğlu ve ekibi Saadet Partisi'ne mi katılıyor?
Mardin'de mehmetçiğe saldırı: 1 asker şehit 2 asker yaralı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması
Uzmanı açıkladı! Refüj kazalarının sebebi hatalı sulama
İran AB'ye: 15 milyar dolar aldıktan sonra görüşmeye hazır olacağız
ALES sınav yeri giriş belgesi çıkarma ekranı MEB TC ile giriş
Karşılıklı gözdağı! Gerilimin tırmandığı bölgede füzeler ateşlendi
Kardeş Çocukları 2. Sezon ilk tanıtım fragmanı
Yorumlar