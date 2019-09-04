HABER /  EKONOMİ

Fed Başkanı James Bullard: Faiz 25+25 yerine tek adımda 50 baz puan indirilmeli

St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi iki adımda 50 bazpuan indirmek yerine, Eylül'de tek adımda indirmesi gerektiğini vurguladı.

Seeking Alpha'nın haberine göre Bullard, gerek finansal piyasaların bir faiz indirimi beklentisinin ilerisine geçmek gerekse de yaklaştığına inandığı global ticaret savaşına karşı sigorta olarak Eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizi 50 baz puan indirmesi gerektiğini savundu.

"Tek adımda 50 puan indirmek daha iyi olur"

Bullard, Fed'in yüzde 2.0 - 2.25 olan politika faiz oranının, ABD Hazine kağıtlarının getirilerinden daha yüksek olduğuna işaret ederek, "Biz çok yükseğiz; bu durumda piyasının verdiği sinyale saygı duyacağım. Eylül toplantısında faizi 50 puan civarında düşürmeyi tartışmalıyız; Eylül'de 25 baz puan ve Ekim'de 25 baz puan faiz indirmek yerine, tek adımda 50 puan indirmek daha iyi olur" dedi.

"Fed faiz konusunda "agresif" bir adım atmalı"

Küresel yatırımcıların son haftalarda tahvil getirilerini rekor düşük seviyelere indirmelerinin Fed'in gecelik politika faizini görünüşte uygunsuz bir hale getirdiğini belirten Bullard, "global şok" olarak hissettiği durumun Fed'in Eylül toplantısında faiz konusunda "agresif" bir adım atmasını gerektirdiğini savundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu ve ekibi Saadet Partisi'ne mi katılıyor?
Mardin'de mehmetçiğe saldırı: 1 asker şehit 2 asker yaralı
Hıncal Uluç Falcao transferini yorumlayıp Fatih Terim'i bombaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tansu Çiller’le görüştü iddiası!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir istifa daha: İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti
İngiltere parlamentosunda kriz! Boris Johnson 21 vekili ihraç etti
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem ayı bitişi ne zaman Safer ayı başlangıcı 2019
Çekya Başbakanı Andrej Babis: Volkswagen'den Türkiye'de büyük yatırım
Ertürk Apartmanı sakinlerinden Arda Turan’a dava
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kamerun'da dünyada nadir görülen 300 yeni mineral keşfedildi
Kardeş Çocukları 2. Sezon ilk tanıtım fragmanı
Yorumlar