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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tansu Çiller’le görüştü iddiası!

Ankara kulislerinde ilginç şeyler konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cumhur İttifakı’nı genişletmek” amacıyla eski Başbakan Tansu Çiller ile bir araya geldiği belirtiliyor.

AK Parti, eski bakan Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurma çalışmaları kapsamında partiye muhalefet eden isimlerin ihraçlarıyla tartışmaların göbeğinde yer alırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Cumhur İttifakı’nı genişletmek” amacıyla eski Başbakan Tansu Çiller ile bir araya geldiği konuşuluyor.

Çiller’in de Erdoğan’ın bu yaklaşımına sıcak baktığı iddia ediliyor

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre; Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonundan yaklaşık bir ay önce de Çiller ile görüştüğü ve Çiller’le, “merkez sağ seçmenin Cumhur İttifakı bileşeni içinde yer alması gerektiği konusunda görüşlerini paylaştığı” ifade ediliyor. Çiller’in de Erdoğan’ın bu yaklaşımına “sıcak baktığı” değerlendiriliyor.

Millet İttifakı’nın bu hamlesine karşı Çiller kartını açabilir

Kulislerde, İYİ Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rotasını 2023’e çevirdiği ve “merkez sağ hamlesi yapmak istediği” anımsatılırken, Erdoğan’ın “Millet İttifakı’nın bu hamlesine karşı Çiller kartını açabileceği” konuşuluyor. Erdoğan’ın bu hamlesinin altında ise “2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğuna” dikkat çekiliyor.

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