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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Demirören Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda güçlü takımlarla mücadele edecek olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Yeni transferler Abdoulay Diaby ve Mohamed Elneny de kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KALECİLER: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu

DEFANS: Gökhan Gönül, Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho

ORTA SAHA: Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N’Koudou

FORVET: Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir

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