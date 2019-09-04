HABER /  SPOR

Portekiz'de yılın futbolcusu Ronaldo

Anadolu Ajansı

Portekiz'de yılın futbolcusu ödülünü Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo kazandı.

Portekiz Futbol Federasyonunun (FPF) "Quinas de Ouro" olarak adlandırılan ulusal futbol ödülleri, başkent Lizbon'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 34 yaşındaki Ronaldo, Atletico Madrid'den Joao Felix, Manchester City'den Bernardo Silva, Sporting Lizbon'dan Bruno Fernandes ve Wolverhampton'dan Ruben Neves'i geride bırakarak yılın futbolcusu ödülünü 10. kez kazanmayı başardı.

Ronaldo'yu son 12 yılda sadece iki isim geride bıraktı. Ödülü 2010 yılında Atletico Madrid forması giyen Simao Sabrosa ile 2014 yılında Real Madrid'den Pepe almıştı. 

Törende, Benfica'yı çalıştıran Bruno Lage en iyi teknik direktör, Benfica da en iyi takım ödülüne layık görüldü. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Samsun'da korkunç olay! Anne iple asılı halde, Aybüke bebek ise beşiğinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib uyarısı
Kılıçdaroğlu: HDP'nin PKK ile mesafe koyması lazım
Türkiye'ye verilmesi planan F-35'ler oraya teslim edildi
Hamile kadın hareket halindeki araçtan atladı
KKTC'nin Maraş hamlesi Rumları çıldırttı
ÖNCEKİ HABERLER
Radamel Falcao siftah yaptı
TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza
FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosu belli oldu
Fikret Orman'dan Quaresma'ya sert tepki
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Seren Serengil'in bebekle uyuması yürek dağladı Yaşar İpek'e hapis istiyor
Yorumlar