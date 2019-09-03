Türkiye'ye verilmesi planan F-35'ler oraya teslim edildi

F-35'leri Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne teslim eden Lockheed Martin firması, daha önce Türkiye'ye verilmesi planan diğer F-35'lerin montajını sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurdu.

Ancak Türkiye şu an resmi olarak programdan çıkarılabilmiş değil. F-35'in en kritik parçalarını Türk şirketlerin ürettiği bir ortamda Türkiye'yi programdan çıkarmak en az 1 yıl sürecek.

Türk pilotların eğitimi durduruldu



Buna karşın ABD, Türkiye'nin hakkı olan F-35'leri teslim etmedi ve Türk pilotların eğitimini durdurdu.

Arizona'ya teslim edildi



Üretici Lockheed Martin firması Türkiye'ye verilmesi planlanan 4 adet F-35 uçağı Arizona’daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü’ne teslim etti. Bu 4 uçağın dışında Türkiye'nin alması gereken diğer uçakların da montajının sürdüğü belirtildi.

Polonya ve Yunanistan istiyor



F-35'lere müşteri arayan ABD, Polonya ve Yunanistan'dan gelen teklifleri değerlendiriyor. Bunun yanı sıra Finlandiye ve İsviçre'ye de tedarik programına girmeleri için teklifte bulunuldu.