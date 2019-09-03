HABER /  DÜNYA

İngiltere'de hükümet parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Philip Lee'nin partisinden istifa ederek Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle Boris Johnson başbakanlığındaki hükümet, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti.

Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin 10 milletvekilinin dışarıdan desteğiyle ve 1 milletvekili farkla kurulan azınlık hükümetinin Başbakanı Johnson, Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle hükümet etme çoğunluğunu yitirdi.

Erken seçime gidilebilir

Avam Kamarası'nda muhalefet partileri bugün, Johnson'ın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önleyecek bir yasa çıkarmak üzere parlamento gündemini kendi kontrollerine almak için girişimde bulunacak. Muhafazakar Parti içinde Johnson karşıtı milletvekillerinin de muhalefetle hareket etmesi bekleniyor.

Johnson'ın oylamaları kaybetmesi durumunda erken seçim kararı alma ihtimali bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
DEAŞ tehdidi Irak'ta yeniden başladı
İBB’nin İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak oldu
Selahattin Demirtaş tahliye olabilir mi? 8 ay iddiası!
Uber için bilirkişi kararı verildi
Türkiye ABD basketbol maçı nefes kesti uzatma dakikaları saç baş yoldurttu
Fikret Orman'dan Quaresma'ya tepki!
ÖNCEKİ HABERLER
Çin'deki bıçaklı saldırıda 8 çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan'dan ABD-Türkiye maçı değerlendirmesi
Fatih Terim ve Erol Bedir PFDK'ya sevk edildi!
CHP'den Soylu'ya İmamoğlu cevabı
Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz
Aşure günü hangi gün 2019 aşure günü kaç sürer?
Yorumlar