Fatih Terim ve Erol Bedir PFDK'ya sevk edildi!

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle terbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiğini kaydetti.

Açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray, Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Btc Turk Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerden PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, Giresunspor, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, ve Bursaspor'u da kurula sevk ettiği kaydedildi.