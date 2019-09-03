HABER /  SPOR

Fatih Terim ve Erol Bedir PFDK'ya sevk edildi!

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle terbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiğini kaydetti. 

Açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray, Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Btc Turk Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerden PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, Giresunspor, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, ve Bursaspor'u da kurula sevk ettiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB’nin İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak oldu
Selahattin Demirtaş tahliye olabilir mi? 8 ay iddiası!
Uber için bilirkişi kararı verildi
Türkiye ABD basketbol maçı nefes kesti uzatma dakikaları saç baş yoldurttu
Fikret Orman'dan Quaresma'ya tepki!
Enflasyon verisi sonrası dolarda sert düşüş! Kritik seviye kırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den Soylu'ya İmamoğlu cevabı
Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz
Sakarya'daki turnuvada Gemlik Belediyespor’lu 6 sporcu madalya aldı
AK Parti’den ihracı istenen Ayhan Sefer Üstün'den ilk açıklama: Kendi öz evlatlarını yiyorlar
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? RTÜK ve Netflix'ten açıklama geldi
Mutmain ne demek mutmain olmak TDK ne anlama geliyor?
Yorumlar