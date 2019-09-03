CHP'den Soylu'ya İmamoğlu cevabı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini ileri sürdü. Özel, Soylu'nun atanmış İmamoğlu'nun ise seçilmiş bir başkan olduğunu söyledi.

Özgür Özel, twitter'dan yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini eleştirdi.

İşte Özgür Özel'in yaptığı o paylaşım;

Soylu halkın değil siyasi sahibinin seçtiği onun yerine tehdit ve hakaret eden bir kukladır.



Atanmış Soylu seçilmiş İmamoğlu’nu tehdit ediyor. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın.



Dünyanın en büyük metropolüne iki kez seçilen başkanı tehdit eden Soylu haddini bil otur yerine! https://t.co/pnoVfJw3N6