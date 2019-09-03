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CHP'den Soylu'ya İmamoğlu cevabı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretiyle ilgili sert sözlerine CHP'li Özgür Özel'den aynı tonda cevap geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini ileri sürdü. Özel, Soylu'nun atanmış İmamoğlu'nun ise seçilmiş bir başkan olduğunu söyledi.

Özgür Özel, twitter'dan yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini eleştirdi. 

İşte Özgür Özel'in yaptığı o paylaşım;

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