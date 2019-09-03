Selahattin Demirtaş tahliye olabilir mi? 8 ay iddiası!

Dün tutuklu yargılandığı ana davadan tahliye kararı çıkan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tahliye olabilir mi? Bu soru hukukçular tarafından canlı yayında tartışıldı.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu, İnternethaber Grup Başkanı Hadi Özışık, Avukat Mehmet Ruşen Gültekin, ve Avukat Cem Kaya'nın konuk olduğu canlı yayın programında, dün yargılandığı ana davadan tahliye kararı çıkan HDP eski Genel Başkanı Demirtaş'ın tahliye olma durumu masaya yatırıldı.

Hukukçu Gültekin hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, toplam 19 terör suçlaması dosyası nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza alan Demirtaş tahliye olma olasılığını şöyle değerlendirdi;

2018 yılında 4 yıl 8 aylık kesinleşmiş cezası bulunan Demirtaş'ın ayrıca Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dosyadan tahliye kararı var.

'Masumiyet karinesinden yararlanabiliyor'

42 aylık tutukluluk süresi var zaten 8 ay sonra tahliye olacak. Yattığı ceza aldığı cezadan infaz edilecek. Sonuçta bu suçlardan beraat de edebilir sonuçta kesinleşmiş bir hüküm yok. Çünkü Anayasa'nın 38 maddesinde yer alan masumiyet karinesinden yararlanabiliyor. O yüzden yargıçlar sen yargılanıyosun o yüzden yargılanmana devam etmelisin diyemezler.

'Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılır'

Eğer ağır ceza mahkemesi bir tahliye kararı verdiyse, bu masuniyet hesabına göre kalan süresi de 8 ay olduğundan, denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılır. Aslında bu bir matematik, bırakılması gerekiyor.