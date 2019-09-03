AK Parti’den ihracı istenen Ayhan Sefer Üstün'den ilk açıklama: Kendi öz evlatlarını yiyorlar

AK Parti'den ihracı istenen 4 kişiden biri olan Ayhan Sefer Üstün ihraç talebini değerlendirerek "Ne söylediysek Partinin ve Ülkemizin iyiliği için söyledik" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ ve eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ile birlikte ihracı istenen Ayhan Sefer Üstün bir açıklama yaptı.

"Hayatım boyunca doğruları söyledim"

“Hayatım boyunca doğruları söyleyip, dosdoğru olmaya gayret ettim. Ak Parti kuruluş ilkelerinden uzaklaştığında da bunları önce içeride, sonraki aşamalarda dışarıda açık bir dille ifade ettim” diyen Üstün, “Ak Parti kurucu ilkelerinden uzaklaşmamış olsaydı iyi niyetli yapıcı uyarılarımızı dikkate alırdı. Maalesef Perinçek ile kol kola olanlar, terörist başından dahi medet umanlar kendi arkadaşlarının haklı uyarılarına tahammül edemediler” ifadelerini kullandı.

İstişare edip tutumumuzu belirleyeceğiz

"Yeni Ömerler arayanlara önce siz Ömer olmalısınız dedik buna tahammül edemediler." diyen Üstün şunları kaydetti:

Ne söylediysek Partinin ve Ülkemizin iyiliği için söyledik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Henüz tarafımıza iletilmiş yazılı bir tebligat yok. Bilahare Sayın Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarımızla istişare edip bir tutum belirleyeceğiz.

"MYK kararı son derece adaletsizdir"

Adaleti aradığımız Yeni Adli Yıl başında MYK kararı son derece adaletsiz bir karar olmuştur. “ Zulüm bizdense ben bizden değilim...” diyen Rachel’i rahmetle, minnetle anıyorum.

Bir hareket kendi Genel Başkanını, öz evlatlarını yiyorsa artık o hareketin nereye evrildiğini, nereye doğru koştuğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.