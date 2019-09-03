Demirtaş Öykü Arin’e ’kuş’ gönderdi! Kocaman öpücükler notuyla

Edirne F Tipi Cezaevi’ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, lösemiyle ettiği mücadele ile Türkiye'nin gündemine oturan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya üzerinde kuş figürü olan kartpostal gönderdi.

Öykü Arin’in annesi Eylem Şen'in paylaştığı fotoğrafa göre Demirtaş, gönderdiği kartpostalda şu ifadeleri kullandı: Sevgili Eylem ve Çağdaş, bu zorlu zamanlarınızda tüm kalbimle yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Yapabileceğim en küçük bir şey olursa mutlu olurum. Bunun için Başak’a ve avukatlarıma ulaşmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın, Öykü Arin’e zaten iyi bakıyorsunuz. Özgür yarınlarda görüşebilmek dileğiyle, selamla, dostlukla…

Demirtaş, Öykü Arin’e “Kocaman öpücükler” notuyla kendisinin cezaevinden el sallayan bir fotoğrafını gönderdi.

"Sevgili Selo..."

Anne Eylem Şen “Bir kuşun kanadında evimize özgür yarınlar umudu geldi... Sevgili Selo, öykülerini anlattığı kuşlardan birini Öykü Arin’e göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Umut kalbimizden, özgür yarınlar düşümüzden hiç eksik olmasın” ifadelerini kullandı.