TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına CHP'den sert tepki

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Maalesef artık inanırlığı kalmayan TÜİK, adeta hükümetin Titanic kemancısı gibi vatandaşın market raflarında yaşadığı zamları gizleme çabası içinde." diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyonu yüzde 15,1 olarak açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon bir önceki aya göre ise yüzde 0.86 arttı. Ancak İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre perakende fiyatların yüzde 2.53 arttığı ağustosta TÜİK’in enflasyondaki aylık artışı yüzde 0.86 olarak açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi.

TÜİK’in paylaştığı rakamlara ilişkin yazılı açıklama yayınlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Rakamlara bakarsak, AK Parti, dünyada görülmeyen bir sistem yaratmış. Ülkede fiyatlar artarken enflasyon düşüyor." dedi.

Ama onlar rakamlara yansıtmaktan kaçınsa da, halk enflasyonu fazlasıyla hissediyor.

"Ekonomi hala dipte sürünüyor"

Erdoğdu, “Türkiye, 2018 yılının son çeyreğindeki ortalama yüzde 22,4 enflasyon ve yüzde 2,8 küçülmeyle birlikte slumpflasyona girmişti. Dün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarına göre de yüzde 1.5 oranında küçüldük. Yani enflasyon içinde küçülme demek olan slumpflasyon hâlâ devam ediyor. Ekonomi hala dipte sürünüyor” yorumunda bulundu.

"Ciddi şaibeler barındırdığı görülüyor"

Daha önceden bölge müdürlüklerinin gözlemlerine göre yapılan fiyat derlenecek iş yerleri tespitinin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ciro verilerine göre yapılmaya başlanmasıyla hangi iş yerlerinin ağırlığının ne kadar düştüğü, hangi iş yerlerinin ağırlığının ne kadar arttığının açıklanmadığına işaret eden Erdoğdu, şu noktalara dikkat çekti:

“Örnekleme sonradan dahil edilen zincir marketlerden derlenen fiyatların ortalama madde fiyatlarında olağandışı düşüşlere neden olup olmadığı da açıklanmadı. Ancak TÜİK’in TÜFE’de yaptığı bu değişikliklerin üzerinden 9 ay geçti ve yayınlanan fiyat verileri üzerinden TÜFE’nin aşağı yönlü tökezletilmesi daha iyi gözlemlenebilir hale geldi. Örneğin TÜİK’in TÜFE veri tabanındaki 134 gıda maddesinden 47’sinin ve 6 adet temizlik-kişisel bakım ürününün fiyatları Aralık 2018, Ocak 2019 ve Ağustos 2019 verileri esas alınarak incelendi. Bu toplam 53 kalem ürünün TÜFE sepetindeki toplam ağırlığı yüzde 10,13. Rakamlara baktığınızda TÜFE hesaplamasının yaklaşık onda birlik kısmının Ocak 2019’dan beri ciddi şaibeler barındırdığı görülüyor.

"Adeta hükümetin Titanic kemancısı gibi"

Örnek vermek gerekirse, Ocak 2019’da Aralık 2018’e göre salam yüzde 29,5, sosis yüzde 22,5, sucuk yüzde 16,3 ve dana eti yüzde 8,5 ucuzlamış. Et ve et ürünlerindeki bu çapta bir ucuzlama yaşanıp yaşanmadığını vatandaşımız yaşayarak biliyor. Bu ürünlerin ucuzlaması söz konusu olmadığına göre bu fiyat düşüşü iddialarıyla yapılan TÜFE hesaplaması şaibelidir.

Maalesef artık inanırlığı kalmayan TÜİK, adeta hükümetin Titanic kemancısı gibi vatandaşın market raflarında yaşadığı zamları gizleme çabası içinde.

Ama onlar rakamlara yansıtmaktan kaçınsa da halk enflasyonu fazlasıyla hissediyor.”