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Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon değerledirmesi hedeflerimize ulaşacağız!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyon verilerinin gelmesinin ardından yaptığı açıklamada "Önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trend devam ettiriyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomin patronu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.  

Albayrak şunları kaydetti;

Enflasyon verileri

Tüketici fiyatları, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,2'den yüzde 13,6 seviyesine geriledi.

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