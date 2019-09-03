Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'na verdi veriştirdi! İşini yap yoksa pejmürde ederiz

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanını ziyaret eden İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Soylu 'İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da gerçekleştirilen düzensiz göç ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Soylu'nun gündeminde , Diyarbakır'da görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

Soylu 'Yahu sen hakim misin, belediye başkanı mısın, terör uzmanı mısın? İki laflarının biri 'seçilmiş'. Dün aynı partinin belediyeleri, PKK ile el ele çukur ve barikat eylemlerini gerçekleştirirken seçilmiş değiller miydi? Bizim aklımızla mı alay ediyorsunuz?' ifadelerini kullandı.

"Koşa koşa savunmaya gitti"

Bakan Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarını, terörle iltisakı ve devam eden kovuşturmaları nedeniyle, anayasa ve kanunlardan kaynaklanan yetki ve sorumluluklara dayanarak görevden aldıklarını anımsattı.

Bu kişilerden birinin önceki dönemde de görevden uzaklaştırıldığına değinen Soylu, "Suçlu bulundu, sağlık bahanesiyle hapisten çıkmıştı. Devlete meydan okur gibi tekrar aday gösterilmişti. Biz, bu üçünü görevden aldık. Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni seçilmiş belediye başkanı (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu), koşa koşa savunmaya gitti. Adamların kendisi 'Bizim PKK ile ilgimiz yok' demedi bugüne kadar." diye konuştu.

"Hakim misin terör uzmanı mısın?''

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak, görevden alınan belediye başkanlarının terör örgütü PKK ile ilgilerini alenen ortaya koyduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hazret dünkü açıklamasında, 'Bu belediyelere iftira atıldı' diyor. Biz attık iftirayı. İftira atan da biziz. Sadece yazıklar olsun. Ayıptır. Bu devlet, 2 bin 200 yıllık geçmişinde şaklabanlıkla ayakta durmadı. Kurallarıyla, kararlarıyla, birliğine, beraberliğine, töresine, geleneğine, bayrağına ve birbirine olan sadakatiyle birlikte ayakta durdu, çene yaparak ayakta durmadı. Kesinleşmiş hüküm yok diye bizi eleştirirken kendileri dönüyorlar, bunların masumiyetine, terörle iltisaklı olmadıklarına gayet de rahat hüküm veriyorlar. Yahu sen hakim misin, belediye başkanı mısın, terör uzmanı mısın? İki laflarının biri 'seçilmiş'. Dün aynı partinin belediyeleri, PKK ile el ele çukur ve barikat eylemlerini gerçekleştirirken seçilmiş değiller miydi? Bizim aklımızla mı alay ediyorsunuz? Belediyelerin iş makinelerini PKK'ya tahsis ederken, orada yetişen gençlerin, çocukların belediyeler vasıtasıyla dağa tahsislerini sağlarken bunlar seçilmiş değil miydi?

Soylu şöyle devam etti;

Bükmüşüz, bir noktaya getirmişiz. Tekrar buna güç kuvvet vermek senin ne haddine?"

Bomba düzenekleri hazırlarken, evlatlarını şehit ederken, 107 polis, 156 asker, 15 geçici köy korucusu, 36 vatandaşımız şehit edilirken bunlar seçilmiş değiller miydi? Söylediği söz şu, 'Kimsenin eline fırsat geçmesin.' Eline fırsat geçmemesi gereken, PKK terör örgütüdür. Eline fırsat geçmemesi gereken, devlet, kamu düzeni, demokrasi, adalet ve hukuk değildir. Buna böyle bakmak lazım gelirken devlet bu milletin hakkını, vergi veren vatandaşın hakkını nasıl koruyacak? 'Devletin eline fırsat geçmesin' demek istiyor. 'Birilerinin eline fırsat vermeyelim.' Birileri dediğin kim? PKK değilse kim? Cahil. Haddini, hududunu bil. Bu memleket, 40 yıldır bu terör örgütüyle meşgul. Bizden önceki nesiller... Bizden sonraki nesiller de mi olsun? Bükmüşüz, bir noktaya getirmişiz. Tekrar buna güç kuvvet vermek senin ne haddine?"

Soylu son olarak şunları dedi;

'İşini yap başımızın üzerinde yerin var ama...'

Ballandıra ballandıra anlatıyor, sarılmışlar, kucaklaşmışlar, halay çekmişler. Allah neşenizi artırsın, gözümüz yok. Bir tarafta şehit aileleri dururken, gaziler dururken, Diyarbakır’a gitmişken Hacire anaya da bir uğrasaydın, oğlunun nasıl kaçırıldığını, bir oğlunun nasıl infaz edildiğini onun ağzından bir dinleseydin bari. Yoksa medya yapıcıların, ajansların sana öyle bir sufle yapmadılar mı? Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var, ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke adına, bu millet adına, sağına soluna bakmayız. Yıllardır terörden acı çeken insanlar dururken, terörist cenazelerinde yas tutan adamlara böylesine bir destek milletimizin de bizim de gönlümüzü acıtır, kimse kusura bakmasın”