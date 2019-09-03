HABER /  GÜNCEL

AÖL ek sınav sonuçları açıklanıyor MEB ne zaman?

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 1 Eylül'de sınava giren öğrencilerin gündeminde. AÖL yani açık öğretim lisesi sınav sonuçlarının en geç 10 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. 2019-2020 AÖL kayıt işlemleri ise 27 Eylül'e kadar devam edecek.

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. 1 Eylül'de yapılan AÖL yani açıköğretim lisesi sınav sonuçlarının en geç 10 gün içinde açıklanması bekleniyor. 1 Ağustos'ta başlayan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar devam edecek.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2018-2019 dönemi ek sınavları 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında düzenlendi

Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için düzenlenen 2018-2019 AÖL ek sınavlarında, öğrenciler sınav stresini geride bıraktı. Merakla sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı.  İşte, AÖL ek sınav sonuçları hakkında bilgiler.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.

AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Konuya dair MEB'den bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

Öte yandan AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar da henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK: AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 21 Ağustos'ta başlayan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar devam edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ertuğrul Sağlam Ankaragücü'nün teklifini geri çevirdi
Doğu Perinçek'ten Türkiye'ye ABD'nin Suriye planını bitirecek öneri
Mehmet Ali Şahin'den Ahmet Davutoğlu'nun ihraç talebine olay yorum
İddia gündeme bomba gibi düştü! ABD YPG için 700 kişiyi eğitti
AK Parti’den ihracı istenen Ayhan Sefer Üstün'den ilk açıklama: Kendi öz evlatlarını yiyorlar
Falcao transferinde şok detay! Galatasaray 3 yıl için bakın ne kadar ödeyecek?
ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor Ümit Özat ile yollarını ayırdığını duyurdu
1. sınıf uyum haftası saatleri 2019 ne zaman başlıyor?
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya göz açtırılmıyor 2 terörist daha öldürüldü
Otomobil pazarı İlk 8 ayda yüzde 46 azaldı!
Galatasaray'dan yeni transferler için imza töreni
Hindistan’da akaryakıt tesisinde yangın: 4 ölü 3 yaralı
Yorumlar