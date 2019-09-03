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Adana Demirspor Ümit Özat ile yollarını ayırdığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak imzasıyla resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada:

"Çok değerli Adana Demirspor taraftarı ve Spor Kamuoyu; Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz. Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz." denildi.

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