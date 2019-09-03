İddia gündeme bomba gibi düştü! ABD YPG için 700 kişiyi eğitti

ABD, Suriye'de büyük kısmı Arap, 700 kişiyi eğiterek YPG saflarına kattı. Türkiye sınırından uzak bölgelerde kurulan kamplarda, ABD'li danışmanlar askeri, YPG'liler ise ideolojik eğitim verdi.

Türkiye ile güvenli bölge konusunda çalışmalarını devam ettiren ABD'den hiç şaşırtmayan bir haber geldi. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle yardım etmeye başladığı YPG/PKK'ya lojistik ve eğitim desteğini sürdürüyor.

700 terörist YPG saflarına katıldı

Daha önce Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad'da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındı. Haseke iline bağlı Şeddadi beldesi, Rakka il merkezinin kuzeyi ve Tabka’da ABD'li askeri danışmanların eğittiği yaklaşık 700 terörist, YPG/PKK saflarına katıldı.

Büyük kısmı Arap kökenli bu kişilere ideolojik eğitimi ise YPG/PKK verdi.