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Türkiye'de ilk defa rakun köpeği görüldü! Sarıkamış ormanlarında görüntülendi

Anadolu Ajansı

TÜRKİYE'de daha önce rastlanmayan "rakun köpeği", Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesi iş birliğinde Sarıkamış Ormanları'nda yürütülen proje kapsamında kurulan fotokapan tarafından görüntülendi.

DKMP Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Iğdır Üniversitesinde görevli akademisyenlerle yürütülen "Sarıkamış Ormanları,
Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı ve Yaban Hayatı Koridoru'ndaki Etobur Türlerin Araştırılması Projesi" kapsamında bölgeye kurulanlar fotokapanlarda rakun köpeği (Nyctereutes procyonoides) görüntüleri kaydedildi.

Türkiye'de ilk kez Sarıkamış Ormanları'nda görüntülenen rakunköpeğinin doğal yayılış alanı Japonya, Çin ve Rusya'nın doğusu olarak biliniyor.

İstilacı bir tür olarak tanımlanan rakunköpeği bugüne kadar Türkiye sınırlarında tespit edilmese de tüm Avrupa ve Rusya sınırları içinde yayılım gösteriyor. En yakın yayılım alanı olarak Türkiye'nin doğu sınırında bulunan Gürcistan biliniyor. 

Hepçil beslenme alışkanlığı var 

Yabancı ve istilacı olması nedeniyle Avrupa ülkelerinde bu türle mücadele ediliyor. Söz konusu türle ilgili DKMP Genel Müdürlüğü yetkilileri çalışmalara başlarken yapılacak incelemeler ışığında gerekli tedbirler alınacak.

Köpekgiller familyasına ait türün, hem et hem de ot yediği ve tek eşli olduğu biliniyor. Yapı olarak 55 santimetre boya ve 20 santimetre yüksekliğe sahip rakunköpeği, bir batında 6-10 yavru doğurabiliyor.  

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