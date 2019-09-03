HABER /  EKONOMİ

THY duyurdu! Kuzey Avrupa'daki 26 noktaya kampanyası başladı

Anadolu Ajansı

TÜRK Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 dolardan başlayan fiyatlarla kampanya başlattı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğu belirtilen THY, transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere, İrlanda, Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya’daki 26 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 164 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı sunuyor.


Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyenler, 3-13 Eylül 2019 tarihleri arasında uçuş bileti satın almaları halinde, seyahatlerini 3 Eylül 2019-20 Mayıs 2020 tarih aralığında gerçekleştirebilecek.


Açıklamada ekonomi sınıfı için her şey dahil gidiş-dönüş 164 dolardan başlayan fiyatların, THY'nin resmi web sitesi ücretleri olduğu, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği belirtildi. 


Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" web adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabileceği kaydedilen açıklamada, seyahat tarih aralığının İngiltere için 10 Eylül 2019- 20 Mayıs 2020, Rusya için 3 Eylül 2019-20 Nisan 2020 olduğu vurgulandı.

İlgili Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı...Bazı oyuncak ve skuter ithalatında gözetim uygulanacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İşte İstanbul'da ilçelere göre metrekare birim fiyatları... En düşük ve en yüksek ilçeler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'de işten çıkarılanlar! İYİ Partili Kıdık'tan bomba kulis: Yeni adresleri THY olacak
Falcao transferinde şok detay! Galatasaray 3 yıl için bakın ne kadar ödeyecek?
Patates cipsiyle abur cubur yiyen 17 yaşındaki genç kör ve sağır oldu
Fatih Erbakan'dan Davutoğlu'na: Erdoğan'a şantaj yapıyor
Tunç Soyer'den güzel hareket! Yarım kalan Şehit Fethi Sekin külliyesini bitirecek
AK Parti'den ihraç talebine Davutoğlu'nun ekibinden çok konuşulacak yanıt!
ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş maaşı eylül ayında ne zaman ödenecek kaç para oldu?
B12 vitamini en fazla nerelerde var B grubu vitamin eksikliği bunalım sebebi
Resmi Gazete'de yayımlandı...Bazı oyuncak ve skuter ithalatında gözetim uygulanacak
D vitamini nelerde var neye yarar? Beslenmede cildi koyu olanlar tehlikede
Ertuğrul Sağlam Ankaragücü'nün teklifini geri çevirdi
AÖF kayıt yenileme 2019 başladı AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?
Yorumlar