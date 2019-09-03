Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığı'ndan üç ürünün ithalatına gözetim uygulanması

Ticaret Bakanlığı, LED ampul, plastik torba ve bazı oyuncakların belirli CIF kıymet bedelini haiz olanların ithalatına gözetim uygulanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan üç ayrı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, kilogram başına birim gümrük kıymeti 14 doların altında olan LED ampuller, ton başına 3,200 doların altında olan plastik torba çeşitleri ile ton başına 5,000 ile 25,000 dolar arasında değişen tutarlarda CIF kıymetinin altında oyuncakların ithalatına gözetim uygulanacak.

Söz konusu eşyalar, Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.